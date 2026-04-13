США начали блокаду Ормузского пролива

Центральное командование ВС США (CENTCOM) начинает блокаду Ормузского пролива, следует из сообщения пресс-службы в соцсети Х. Таким образом было исполнено поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.

Блокада будет применяться беспристрастно ко всем судам, независимо от их принадлежности, направляющимся в иранские порты и прибрежные районы или покидающим их, включая все порты Ирана в Персидском заливе и Оманском заливе, — сказано в сообщении.

Силы CENTCOM при этом не будут ограничивать движение судов, следующих через Ормузский пролив в порты других стран и обратно. Морякам рекомендовано следить за уведомлениями для навигации и поддерживать связь с ВМС США.

Ранее сообщалось, что Трамп может устроить морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров. По словам аналитиков, соответствующий шаг рассматривается как альтернатива масштабной операции и способ ограничить ключевые источники доходов страны. Один из сценариев — частичная блокада с досмотром и задержанием танкеров, прежде всего в районе Ормузского пролива, под предлогом контроля за соблюдением санкций.