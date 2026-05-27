27 мая 2026 в 08:10

В МИД России назвали ключевое условие для вывода войск из Приднестровья

Полищук: для обсуждения вывода войск из ПМР нужны подвижки в урегулировании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Для обсуждения вывода российских войск из Приднестровья необходимы подвижки в урегулировании конфликта, а до этого пока далеко, заявил в беседе с РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Он напомнил, что военные РФ выполняют в регионе функцию миротворчества и охраны складов с боеприпасами советского периода.

Российские военные выполняют в Приднестровье две функции — миротворчество и охрана складов боеприпасов. <...> Для постановки <...> вопроса о выводе российских войск необходимо продвижение стоящего на месте процесса приднестровского урегулирования, — подчеркнул Полищук.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Кишинев уже давно придерживается подхода, при котором ответственность за любые проблемы в Молдавии возлагается на Россию. Так в ведомстве прокомментировали ситуацию вокруг намерения молдавской стороны выставить РФ счет за ремонт линии электропередачи Исакча — Вулканешты.

До этого политолог и публицист Юрий Светов выразил мнение, что Молдавию после выхода из СНГ ждет судьба Украины и стран Балтии, которые лишились промышленности и возможности торговли с Россией. Он считает, что государство, надеясь на скорое вступление в ЕС, решило снять с себя все обязательства перед объединением.

