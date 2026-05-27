27 мая 2026 в 08:45

Молитва на Курбан-байрам прошла у Московской соборной мечети

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Молитва по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам прошла в Московской соборной мечети, передает корреспондент NEWS.ru. Верующие собрались в районе метро «Проспект Мира».

Отмечается, что на месте проведения молитвы дежурили правоохранители, а также были усилены меры безопасности. В связи с мероприятием было ограничено движение на ряде улиц рядом с мечетью.

Ранее зампредседателя Духовного управления мусульман России, председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов заявил, что около 200 тыс. человек в Москве примут участие в праздновании Курбан-байрама. По его словам, к ним также присоединятся еще 150 тыс. граждан в Московской области.

До этого российские муфтии заявили, что мусульманам не стоит совершать намазы в местах большого скопления людей, чтобы не создавать неудобств окружающим. Они подчеркнули, что молитву лучше проводить в предназначенных для этого пространствах, и также призвали воздерживаться от ношения никабов в общественных местах.

