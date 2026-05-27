Поклонники перепугались за здоровье Хлебниковой по одной причине Mash: Марину Хлебникову заметили в очереди в московский тубдиспансер

Telegram-канал Mash сообщил, что певицу Марину Хлебникову заметили в очереди в одном из тубдиспансеров Москве. По его информации, поклонники выразили беспокойство за здоровье певицы.

Как отмечает канал, очевидцы начали переживать и даже предлагали артистке любую помощь. Как утверждают источники, сама Хлебникова заверила, что поводов для паники нет.

По данным канала, в 60 лет артистка проходит полный чекап перед возвращением на сцену. Сейчас Хлебникова готовит большой тур, записывает новый альбом и снимает сразу два клипа.

