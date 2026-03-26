26 марта 2026 в 16:07

Стала известна причина смерти актера из «Мы из джаза»

ТАСС: актер Складчиков умер от онкологии

Заслуженный артист России Петр Складчиков, чьи работы украсили такие киноленты, как «Мы из джаза», «Золотой теленок» и «Тайна Снежной королевы», ушел из жизни из-за онкологического заболевания, сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова. Как отметила собеседница, артист болел недолго, однако в последние несколько месяцев его состояние резко ухудшилось.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Он болел недолго, но в последние несколько месяцев болезнь обострилась, — сказала Михайлова.

Ранее в пресс-службе Государственного академического Малого театра сообщили, что на 76-м году жизни скончался заслуженный артист России Петр Складчиков, известный зрителям по работам в кино и театре.

онкология
актеры
смерти
театры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокатившийся на Ferrari по набережной блогер купит бойцам СВО машину
МОК принял радикальное решение по трансгендерам
Политолог ответил, чем грозят Зеленскому обвинения Трампа
«Деньги копеечные»: Путин обратился с призывом к бизнесу
В СК раскрыли число уголовных дел по вторжению ВСУ в Курскую область
Три человека стали жертвами атаки на жилой дом в Иране
Раскрыто, почему напавшего на школу челябинца с детства водили по врачам
В НАТО отчитались о резком наращивании расходов на оборону
Стала известна причина смерти актера из «Мы из джаза»
Путин, изменения во внешности, болезнь легких: как живет Михаил Ефремов
Американист назвал условие для начала реального наступления США на Иран
Раскрыто, почему Трамп снова обвинил Киев во вмешательстве в выборы в США
Стоматолог назвал три главных достижения в лечении зубов
«Там что-то спрятал»: Путин рассмешил зал на съезде РСПП
Петербуржцу вынесли приговор за поджог жены в ходе ссоры
Адвокат рассказал, можно ли установить клумбу во дворе жилого дома
Путин призвал повышать доступность кредитов для финансирования компаний
Путин объяснил, чего стоит отказ от суверенитета в современном мире
Шохин раскрыл, как ограничения интернета повлияли на российский бизнес
Путин поручил снизить бумажную нагрузку на медиков и учителей
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

