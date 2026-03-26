Стала известна причина смерти актера из «Мы из джаза» ТАСС: актер Складчиков умер от онкологии

Заслуженный артист России Петр Складчиков, чьи работы украсили такие киноленты, как «Мы из джаза», «Золотой теленок» и «Тайна Снежной королевы», ушел из жизни из-за онкологического заболевания, сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова. Как отметила собеседница, артист болел недолго, однако в последние несколько месяцев его состояние резко ухудшилось.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Он болел недолго, но в последние несколько месяцев болезнь обострилась, — сказала Михайлова.

