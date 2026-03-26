26 марта 2026 в 13:43

Скончался заслуженный артист России Складчиков

Петр Складчиков Петр Складчиков Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Актер театра и кино, заслуженный артист России Петр Складчиков скончался в возрасте 75 лет, заявили в пресс-службе Государственного академического Малого театра. Он сыграл более 90 ролей и, по словам коллег, не мыслил жизни без родной сцены. О дате и месте прощания будет объявлено позже.

Пришла скорбная весть — сегодня не стало всеми любимого актера, заслуженного артиста России Петра Даниловича Складчикова, — говорится в сообщении.

Складчиков мог запомниться зрителям яркими театральными ролями. В его репертуаре — прохожий, нарушающий привычную атмосферу в «Вишневом саде» А.П. Чехова, добродушный Ворон и коварный Король в «Снежной королеве». Также он сыграл Петровича в пьесе «Не было ни гроша, да вдруг алтын».

Ранее сообщалось, что на 50-м году жизни умер российский актер, сценарист и режиссер Тихон Котрелев. Он запомнился зрителям по сериалам «Тихий Дон», «Хирург» и «13 клиническая. Начало».

До этого в Аргентине актриса Мариана Писарро скончалась при невыясненных обстоятельствах во время поездки на междугороднем автобусе. 55-летнюю женщину без сознания обнаружил водитель рейса Буэнос-Айрес — Посадас.

