Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 11:17

Известная актриса загадочно погибла в междугородном автобусе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Аргентине актриса Мариана Писарро скончалась при загадочных обстоятельствах во время поездки на междугородном автобусе, сообщает Need To Know. 55-летнюю женщину в бессознательном состоянии обнаружил водитель рейса Буэнос-Айрес — Посадас.

Сначала он решил, что пассажирка уснула, и попытался разбудить, однако Писарро не реагировала. Прибывшие врачи не смогли спасти актрису.

Писарро была известной театральной актрисой, педагогом и защитницей прав женщин. Она окончила Национальную школу драматического искусства в Буэнос-Айресе, преподавала в Национальном университете провинции Мисьонес и открыла школу актерского мастерства в Мексике. Ассоциация актеров Аргентины подтвердила факт смерти.

Ранее американский актер Роберт Кэррадайн ушел из жизни в возрасте 71 года. Семья артиста рассказала журналистам, что он покончил с собой после почти 20-летней борьбы с биполярным расстройством. Родственники умершего сознательно решили раскрыть его диагноз, чтобы подчеркнуть отсутствие стыда в разговорах о психическом здоровье.

Аргентина
актрисы
смерти
автобусы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.