Известная актриса загадочно погибла в междугородном автобусе

В Аргентине актриса Мариана Писарро скончалась при загадочных обстоятельствах во время поездки на междугородном автобусе, сообщает Need To Know. 55-летнюю женщину в бессознательном состоянии обнаружил водитель рейса Буэнос-Айрес — Посадас.

Сначала он решил, что пассажирка уснула, и попытался разбудить, однако Писарро не реагировала. Прибывшие врачи не смогли спасти актрису.

Писарро была известной театральной актрисой, педагогом и защитницей прав женщин. Она окончила Национальную школу драматического искусства в Буэнос-Айресе, преподавала в Национальном университете провинции Мисьонес и открыла школу актерского мастерства в Мексике. Ассоциация актеров Аргентины подтвердила факт смерти.

