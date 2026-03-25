Актер Котрелев ушел из жизни в возрасте 49 лет

Российский актер, сценарист и режиссер Тихон Котрелев скончался на 50-м году жизни, пишет ТАСС. Он запомнился по сериалам «Тихий Дон», «Хирург» и «13 клиническая. Начало». Котрелев также снимался в проектах «Маргарита Назарова», «Петр Лещенко. Все, что было» и «Космос засыпает». Причины смерти артиста не уточняются, о дате и месте прощания будет объявлено позднее.

Ранее стало известно, что Котрелев был экстренно госпитализирован в психиатрическую больницу. Как сообщал Telegram-канал «112», артист три дня не выходил на связь с близкими, что заставило его сестру приехать в его квартиру на Гоголевском бульваре. Причиной инцидента, писало издание, могла стать алкогольная зависимость, которой якобы страдает мужчина.

