Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 14:14

Актер Котрелев ушел из жизни в возрасте 49 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский актер, сценарист и режиссер Тихон Котрелев скончался на 50-м году жизни, пишет ТАСС. Он запомнился по сериалам «Тихий Дон», «Хирург» и «13 клиническая. Начало». Котрелев также снимался в проектах «Маргарита Назарова», «Петр Лещенко. Все, что было» и «Космос засыпает». Причины смерти артиста не уточняются, о дате и месте прощания будет объявлено позднее.

Ушел из жизни Тихон Котрелев, — сказали агентству.

Ранее стало известно, что Котрелев был экстренно госпитализирован в психиатрическую больницу. Как сообщал Telegram-канал «112», артист три дня не выходил на связь с близкими, что заставило его сестру приехать в его квартиру на Гоголевском бульваре. Причиной инцидента, писало издание, могла стать алкогольная зависимость, которой якобы страдает мужчина.

Ранее стало известно, что заслуженный артист России Виталий Псарев скончался после продолжительной болезни. Ему было 74 года. По словам собеседницы, в последние годы Псарев имел проблемы с почками. Зрители помнят артиста по роли Д'Артаньяна в фильме-спектакле «Легенда о мушкетерах».

актеры
смерти
похороны
прощания
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.