Звезду сериала «Тихий Дон» доставили в психиатрическую больницу

Актер Тихон Котрелев, известный по ролям в сериалах «Хирург» и «Тихий Дон», был экстренно госпитализирован в психиатрическую больницу, сообщил Telegram-канал «112». По информации канала, артист три дня не выходил на связь с близкими, что заставило его сестру приехать в его квартиру на Гоголевском бульваре.

Причиной инцидента могла стать алкогольная зависимость, которой страдает мужчина, утверждает канал. Близкие рассказали, что он страдает от смертельного осложнения панкреатита.

Канал SHOT добавил, что дверь в съемную квартиру артиста вскрыли спасатели. Источник опроверг госпитализацию и сообщил, что ехать в больницу артист отказался. Соседи заявили каналу, что на этаже, где живет Котрелев, стоит «жуткий запах», и подозревают, что тот ушел «в загул».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что блогер и юрист Илья Ремесло был помещен в психиатрический стационар. Источник утверждает, что он попал в 16-е отделение петербургской Городской психиатрической больницы № 3. Канал уточняет, что обычно среди пациентов такого стационара — люди с бредом, нарушениями мышления и несвязной речью.