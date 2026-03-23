23 марта 2026 в 15:52

Звезду сериала «Тихий Дон» доставили в психиатрическую больницу

«112»: актер Котрелев попал в психиатрическую больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Тихон Котрелев, известный по ролям в сериалах «Хирург» и «Тихий Дон», был экстренно госпитализирован в психиатрическую больницу, сообщил Telegram-канал «112». По информации канала, артист три дня не выходил на связь с близкими, что заставило его сестру приехать в его квартиру на Гоголевском бульваре.

Причиной инцидента могла стать алкогольная зависимость, которой страдает мужчина, утверждает канал. Близкие рассказали, что он страдает от смертельного осложнения панкреатита.

Канал SHOT добавил, что дверь в съемную квартиру артиста вскрыли спасатели. Источник опроверг госпитализацию и сообщил, что ехать в больницу артист отказался. Соседи заявили каналу, что на этаже, где живет Котрелев, стоит «жуткий запах», и подозревают, что тот ушел «в загул».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что блогер и юрист Илья Ремесло был помещен в психиатрический стационар. Источник утверждает, что он попал в 16-е отделение петербургской Городской психиатрической больницы № 3. Канал уточняет, что обычно среди пациентов такого стационара — люди с бредом, нарушениями мышления и несвязной речью.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

