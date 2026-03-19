Известного блогера-юриста госпитализировали в психбольницу Петербурга

Telegram-канал Baza сообщает, что блогер-юрист Илья Ремесло госпитализирован в психиатрическую больницу. По сведениям канала, он находится в 16-м отделении петербургской городской психиатрической больницы им. Скворцова-Степанова.

В публикации канала уточняется, что отделение, куда попал Ремесло, специализируется на лечении мужчин с впервые проявившимися симптомами психотического расстройства. Канал уточняет, что обычно среди пациентов такого стационара — люди с бредом, нарушениями мышления и несвязной речью.

Илья Ремесло, ранее придерживавшийся патриотических взглядов, неожиданно сменил риторику. Накануне блогер выступил в соцсетях с жесткой критикой в адрес российских властей.

