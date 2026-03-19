19 марта 2026 в 15:58

Известного блогера-юриста госпитализировали в психбольницу Петербурга

Baza сообщила о госпитализации блогера Ильи Ремесло в психбольницу Петербурга

Илья Ремесло Фото: Социальные сети
Telegram-канал Baza сообщает, что блогер-юрист Илья Ремесло госпитализирован в психиатрическую больницу. По сведениям канала, он находится в 16-м отделении петербургской городской психиатрической больницы им. Скворцова-Степанова.

В публикации канала уточняется, что отделение, куда попал Ремесло, специализируется на лечении мужчин с впервые проявившимися симптомами психотического расстройства. Канал уточняет, что обычно среди пациентов такого стационара — люди с бредом, нарушениями мышления и несвязной речью.

Илья Ремесло, ранее придерживавшийся патриотических взглядов, неожиданно сменил риторику. Накануне блогер выступил в соцсетях с жесткой критикой в адрес российских властей.

Ранее дочь телеведущей Даны Борисовой, 18-летняя Полина Аксенова, оказалась в психиатрическом стационаре из-за серьезных ментальных проблем, о чем она сама рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Девушка призналась, что бесконечные тусовки и неправильный образ жизни спровоцировали у нее развитие пограничного расстройства личности.

