Крымчанина отправили на принудительное лечение после убийства матери

Жителя Крыма отправили на принудительное лечение после убийства матери и брата, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю. Суд вынес постановление о применении мер медицинского характера в отношении 27-летнего жителя села Войково.

Уточняется, что убийство произошло 29 августа 2025 года. Мужчина ударил ножом свою 27-летнюю мать в область головы. После этого он нанес не менее 20 ножевых ударов 23-летнему брату, пока тот спал. Пострадавшие скончались на месте от полученных травм.

Обвиняемого задержали при содействии сотрудников полиции. В ходе судебной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что в момент совершения преступления мужчина не мог осознавать фактический характер своих действий из-за психического расстройства.

