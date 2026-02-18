Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 18:04

Крымчанина отправили на принудительное лечение после убийства матери

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жителя Крыма отправили на принудительное лечение после убийства матери и брата, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю. Суд вынес постановление о применении мер медицинского характера в отношении 27-летнего жителя села Войково.

Уточняется, что убийство произошло 29 августа 2025 года. Мужчина ударил ножом свою 27-летнюю мать в область головы. После этого он нанес не менее 20 ножевых ударов 23-летнему брату, пока тот спал. Пострадавшие скончались на месте от полученных травм.

Обвиняемого задержали при содействии сотрудников полиции. В ходе судебной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что в момент совершения преступления мужчина не мог осознавать фактический характер своих действий из-за психического расстройства.

Ранее сообщалось, что в Йошкар-Оле полиция задержала 47-летнего мужчину, подозреваемого в тройном убийстве во время пьяной ссоры. По данным ведомства, одной из жертв оказалась его возлюбленная.

