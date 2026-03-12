Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам

Волонтеры Крыма совершат поездку по историческим регионам России в рамках гуманитарной миссии, заявила телеканалу «Крым 24» руководитель регионального клуба #МЫВМЕСТЕ в республике Наталья Мартынец. По ее словам, к команде могут присоединиться все желающие.

В марте планируется выезд гуманитарной миссии, и новички могут присоединиться к команде. Мы не просто привозим помощь — наша миссия гораздо глубже. Мы можем благоустроить памятники, организовать мероприятия, провести мастер-классы. Также всегда открыты новым идеям, — подчеркнула Мартынец.

Она рассказала, что добровольцам предлагают три основные формы участия. Среди них она выделила оказание помощи нуждающимся своими силами, сбор гуманитарного груза и финансовую поддержку волонтерской команды.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин заявил, что в 2026 году исторические регионы России получат 1,2 млрд рублей на ремонт гидротехнических сооружений. По его словам, до 2030 года власти в регионах планируют расчистить 213 километров русел рек.