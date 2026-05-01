Мужчина закрыл собой сына на рельсах под поездом

В Бангладеш мужчина закрыл собой сына, упавшего на рельсы на ж/д станции

В Бангладеш отец спас сына, упавшего на рельсы перед приближающимся поездом, сообщает Indian Express. Инцидент произошел на железнодорожной станции: ребенок оступился и упал с перрона.

Мужчина мгновенно среагировал, прыгнул следом и закрыл сына собственным телом. Над ними проехали восемь вагонов. После остановки состава очевидцы помогли им выбраться — отец и сын остались живы и серьезно не пострадали.

Ранее пассажир попал под поезд на станции московского метро Котельники и погиб. 21-летний местный житель случайно оступился на платформе и оказался под колесами прибывающего состава в собственный день рождения, который он отмечал.

До этого в пресс-службе РЖД сообщили, что на станции Минская Киевского направления Московской железной дороги 17-летний юноша оказался зажат дверьми электрички. Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми повреждениями.