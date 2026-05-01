Мужчина закрыл собой сына на рельсах под поездом

В Бангладеш отец спас сына, упавшего на рельсы перед приближающимся поездом, сообщает Indian Express. Инцидент произошел на железнодорожной станции: ребенок оступился и упал с перрона.
Мужчина мгновенно среагировал, прыгнул следом и закрыл сына собственным телом. Над ними проехали восемь вагонов. После остановки состава очевидцы помогли им выбраться — отец и сын остались живы и серьезно не пострадали.
Ранее пассажир попал под поезд на станции московского метро Котельники и погиб. 21-летний местный житель случайно оступился на платформе и оказался под колесами прибывающего состава в собственный день рождения, который он отмечал.
До этого в пресс-службе РЖД сообщили, что на станции Минская Киевского направления Московской железной дороги 17-летний юноша оказался зажат дверьми электрички. Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми повреждениями.