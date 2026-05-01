01 мая 2026 в 21:28

Мужчина закрыл собой сына на рельсах под поездом

В Бангладеш мужчина закрыл собой сына, упавшего на рельсы на ж/д станции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Бангладеш отец спас сына, упавшего на рельсы перед приближающимся поездом, сообщает Indian Express. Инцидент произошел на железнодорожной станции: ребенок оступился и упал с перрона.

Мужчина мгновенно среагировал, прыгнул следом и закрыл сына собственным телом. Над ними проехали восемь вагонов. После остановки состава очевидцы помогли им выбраться — отец и сын остались живы и серьезно не пострадали.

Ранее пассажир попал под поезд на станции московского метро Котельники и погиб. 21-летний местный житель случайно оступился на платформе и оказался под колесами прибывающего состава в собственный день рождения, который он отмечал.

До этого в пресс-службе РЖД сообщили, что на станции Минская Киевского направления Московской железной дороги 17-летний юноша оказался зажат дверьми электрички. Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми повреждениями.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Проблемы со здоровьем, завершение карьеры на ТВ: как живет Николай Дроздов
В Азербайджане резко раскритиковали резолюцию Европарламента
Лавров и Аракчи обсудили пропуск судов РФ через Ормузский пролив
На Украине задержали мужчину, открывшего огонь по матери с ребенком
Матч РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» завершился неожиданным образом
Белый дом заявил об окончании военной операции США против Ирана
«Ситуация контролируемая»: в Туапсе укрепили защитные сооружения
Пять жителей ДНР получили травмы из-за дронов ВСУ
Мужчина закрыл собой сына на рельсах под поездом
США ввели санкции против компании в Китае
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Следственный комитет займется подтоплением в Томской области
«Возмутительные заголовки»: стало известно о крушении популярности Трампа
Эксперт рассказала, какое вино лучше подойдет к шашлыку
ВСУ обстреляли станцию скорой помощи в Херсонской области
Одна страна ЕС разрешила самолету Фицо пролет в Москву
ПВО сбила более 30 украинских БПЛА за три праздничных часа
«Волосы дыбом»: раскрыта страница истории Украины, шокировавшая европейцев
Туристы назвали самые любимые небольшие города России
Весенний снегопад в Москве стал рекордным
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

