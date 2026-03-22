Подростка зажало в дверях электрички на станции Минская

На станции Минская Киевского направления Московской железной дороги 17-летний подросток оказался зажат дверями электропоезда, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД. Пострадавший был оперативно госпитализирован с тяжелыми травмами.

Сегодня в 17:42 мск на остановочном пункте Минская при отправлении поезда № 6305 Москва — Малоярославец был травмирован один из пассажиров. Для оказания помощи пострадавшему железнодорожники оперативно вызвали бригаду скорой помощи, пассажир был госпитализирован, — сказано в сообщении.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Отмечается, что движение других поездов из-за инцидента не нарушено.

Ранее на перегоне под Тайшетом поезд насмерть сбил женщину, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Женщина скончалась на месте от полученных травм. В данный момент инициирована проверка исполнения правил безопасности на железной дороге.

До этого следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагической гибели четырех человек на путях Ярославского направления Московской железной дороги. Инцидент произошел на перегоне между станциями Москва-3 и Маленковская.