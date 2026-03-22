22 марта 2026 в 21:54

Подростка зажало в дверях электрички на станции Минская

Подростка зажало дверями в электричке на станции Минская, его госпитализировали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На станции Минская Киевского направления Московской железной дороги 17-летний подросток оказался зажат дверями электропоезда, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД. Пострадавший был оперативно госпитализирован с тяжелыми травмами.

Сегодня в 17:42 мск на остановочном пункте Минская при отправлении поезда № 6305 Москва — Малоярославец был травмирован один из пассажиров. Для оказания помощи пострадавшему железнодорожники оперативно вызвали бригаду скорой помощи, пассажир был госпитализирован, — сказано в сообщении.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Отмечается, что движение других поездов из-за инцидента не нарушено.

Ранее на перегоне под Тайшетом поезд насмерть сбил женщину, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Женщина скончалась на месте от полученных травм. В данный момент инициирована проверка исполнения правил безопасности на железной дороге.

До этого следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагической гибели четырех человек на путях Ярославского направления Московской железной дороги. Инцидент произошел на перегоне между станциями Москва-3 и Маленковская.

электрички
травмы
подростки
мжд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардия уничтожила БПЛА, пытавшийся атаковать Гладкова
Жилой дом поврежден в результате атаки ВСУ на Ленобласть
На Украине каждый день проходят «майданы вдов»
ТЦК объявил в розыск шесть женщин
Иранская ракета разрушила несколько домов в жилом квартале Тель-Авива
В Роскосмосе нашли способ состыковать «Прогресс МС-33» с МКС после сбоя
Очередной рекорд Великой Восьмерки: Овечкин забросил 1000 шайб в НХЛ
Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ
Подростка зажало в дверях электрички на станции Минская
Накал страстей: самые яркие кадры с матча РПЛ между «Зенитом» и «Динамо»
Цены на гречку в Киеве аномально возросли
Пассажирский поезд протаранил бетонные плиты на путях в европейской стране
Дмитриев раскрыл сценарий топливного кризиса в ЕС и Британии
Аракчи обратился с требованием к США и Израилю
Что известно о хаосе в аэропортах США
Пользователи Telegram пожаловались на массовый сбой в работе мессенджера
Рютте обратился к Трампу из-за позиции НАТО по Ормузскому проливу
Ближневосточный конфликт подпортил планы ЕЦБ на рост
Тела двух рыбаков достали из водоемов в Ленобласти
Россияне стали практиковать поддельные видеозвонки от знакомых
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

