05 февраля 2026 в 12:31

В Госдуме предложили переводить сотрудников на удаленную работу в холода

Депутат Госдумы Чернышов: в морозы нужно переводить людей на удаленку

В морозную погоду люди должны работать из дома, а не мерзнуть на остановках, выразил свое мнение в разговоре с NEWS.ru вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, в парламент уже выносилась соответствующая законодательная инициатива.

Я уже предлагал инициативу, чтобы при формировании экстремально морозной температуры нужно переводить людей на удаленку. Самое важное, чтобы людям было спокойно, безопасно, и никто не страдал. Здесь история действительно важная: не может же человек прыгнуть на шпалы, пойти по ним быстрее электрички, — сообщил Борис Чернышов.

Проблемы с электричками — это уважительная причина для опозданий или перевода на удаленку, добавил эксперт. Он отметил, что направит обращения в профильные ведомства с просьбой запускать больше электричек.

Ранее сообщалось, что сотрудника не могут уволить или оштрафовать, если он опоздал на работу из-за проблем с транспортом. Как сообщил в беседе с NEWS.ru профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков, ответственность за это несет перевозчик, который нарушил обязательства перед пассажирами.

