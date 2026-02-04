Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 14:20

Стало известно, как избежать проблем на работе из-за транспортного коллапса

Экономист Щербаков: за опоздание на работу из-за коллапса уволить не могут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудника не могут уволить или оштрафовать, если он опоздал на работу из-за проблем с транспортом, сообщил в беседе с NEWS.ru профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков. По его словам, ответственность за это несет перевозчик, который нарушил обязательства перед пассажирами.

Опоздание из-за проблем с транспортом не является основанием для увольнения. Таким же образом можно оспорить штрафы. Если вы действительно опоздали не по своей вине, то все претензии к тем, кто должен соблюдать расписание, — продолжил собеседник NEWS.ru

Если же работник регулярно опаздывает из-за проблем с транспортом, то ему нужно предоставить работодателю документы о том, почему так произошло, добавил Щербаков. Это могут быть публикации в СМИ, справки о сбое в расписании электричек, скриншоты с расписанием электричек. Какой именно документ понадобится — зависит от конкретного случая.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что молодежь активно следит за соблюдением своих трудовых прав и не создает угрозы для рынка труда. По его словам, уровень самосознания зумеров не вызывает никакого беспокойства. Представители поколения Z тщательно следят за соблюдением своих трудовых прав и гарантий, ценят личное время и пространство. Их запросы о комфорте заставляют работодателей относиться внимательнее к этому параметру.

трудовоезаконодательство
нарушениеправ
работники
транспорт
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Степанида Королева
С. Королева
