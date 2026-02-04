В Госдуме рассказали, как молодое поколение меняет рынок труда Депутат Толмачев: зумеры следят за правами и не несут рисков для рынка труда

Молодежь активно следит за соблюдением своих трудовых прав и не создает угрозы для рынка труда, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, уровень самосознания зумеров не вызывает никакого беспокойства.

Представители поколения Z тщательно следят за соблюдением своих трудовых прав и гарантий, ценят личное время и пространство. Их запросы о комфорте заставляют работодателей относиться внимательнее к этому параметру. Это правильная и хорошая черта, которая напоминает об уважении к труженику. Рисков для рынка труда зумеры не несут. Вакансии закрываются без проблем, повода для волнений нет. Требования, которые молодые работники предъявляют начальству, в целом укладываются в рамки Трудового кодекса. Их самосознательность радует, — поделился Толмачев.

Ранее психолог Валентин Алимов заявил, что зумеры особенно внимательны к своему психическому благополучию и активно ищут пути решения возникающих проблем. По его словам, представители поколения Z предпочитают выбирать рабочие места, где на первый план выходит не финансовая выгода или удобство расположения, а создание благоприятной атмосферы.