16 января 2026 в 16:09

Найдена особенность зумеров-работников с точки зрения психического здоровья

Психолог Алимов счел эволюционным отношение зумеров к психическому здоровью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Особенность зумеров-работников заключается в том, что молодое поколение с трепетом относится к своему психическому здоровью и старается решать связанные с ним проблемы, сообщил психолог Валентин Алимов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, молодежь в целом выбирает для работы места, где ключевым преимуществом выступает не доступность и зарплата, а психологический комфорт.

Молодое поколение, надо понимать, у них есть ценность, которой, возможно, нет у других поколений. Ценность состояния своего психического здоровья. И это, на мой взгляд, одно из проявлений развития общества, эволюции, это следующий шаг, — объяснил он.

Также психолог обратил внимание, что по статистике большая часть молодежи при выборе места работы смотрит на социальную значимость и вклад компании в благотворительность, в экологию, в какие-то экологические проекты. Это, по его мнению, уже говорит о многом. Об этом Алимов рассказал на пресс-конференции на тему: «На работу со справкой. Каких сотрудников работодатель отправит к психиатру в 2026 году?», которая прошла в пресс-центре ИА «Национальная Служба Новостей».

Ранее главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков заявил, что сотрудники имеют право не выходить на работу во время погодных катаклизмов, предварительно уведомив об этом работодателя. Подтвердить наличие неблагоприятной или чрезвычайной ситуации можно с помощью информации от метеорологических служб, транспортных организаций города и публикаций в СМИ, уточнил Безюков.

