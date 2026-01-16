Найдена особенность зумеров-работников с точки зрения психического здоровья

Особенность зумеров-работников заключается в том, что молодое поколение с трепетом относится к своему психическому здоровью и старается решать связанные с ним проблемы, сообщил психолог Валентин Алимов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, молодежь в целом выбирает для работы места, где ключевым преимуществом выступает не доступность и зарплата, а психологический комфорт.

Молодое поколение, надо понимать, у них есть ценность, которой, возможно, нет у других поколений. Ценность состояния своего психического здоровья. И это, на мой взгляд, одно из проявлений развития общества, эволюции, это следующий шаг, — объяснил он.

Также психолог обратил внимание, что по статистике большая часть молодежи при выборе места работы смотрит на социальную значимость и вклад компании в благотворительность, в экологию, в какие-то экологические проекты. Это, по его мнению, уже говорит о многом. Об этом Алимов рассказал на пресс-конференции на тему: «На работу со справкой. Каких сотрудников работодатель отправит к психиатру в 2026 году?», которая прошла в пресс-центре ИА «Национальная Служба Новостей».

