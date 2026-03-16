Экономист рассказала о последствиях сокращенного дня для женщин Экономист Дышекова: сокращенный день для женщин снизит интерес работодателей

Введение сокращенного дня для женщин снизит интерес со стороны работодателей, рассказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Альбина Дышекова. Она отметила, что такая инициатива приведет к подорожанию часа работы.

Введение предлагаемой инициативы может создать неоднозначную ситуацию на рынке труда для женщин. Так, разделение на профессии мужские и женские может усугубиться. Женщины на рынке труда могут стать менее привлекательными для работодателей, так как сохранение зарплаты при сокращенном рабочем дне потребует от работодателя дополнительных расходов, — рассказала Дышекова.

Экономист подчеркнула, что введение сокращенного дня также требует пересмотреть перечень обязанностей сотрудника. По ее словам, нагрузку придется перераспределить между другими сотрудниками, чтобы избежать снижения эффективности.

Ранее психолог Александра Миллер рассказала, что переход на 30-часовую рабочую неделю не приведет к потере мотивации у сотрудников, а, наоборот, повысит производительность труда. По ее словам, авторы соответствующего законопроекта опираются на фундаментальные научные подходы, а не на пустые лозунги.