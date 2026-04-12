12 апреля 2026 в 11:30

Политолог ответил, продолжатся ли переговоры между США и Ираном

Политолог Дудаков: переговоры между США и Ираном могут идти до конца апреля

Переговоры между США и Ираном могут идти до конца апреля, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что несмотря на отсутствие результатов на текущем этапе переговорного процесса, стороны не нарушают перемирие.

Конгресс сейчас выходит с пасхального отпуска, и он будет, очевидно, блокировать продление военных полномочий Трампа и выделение ему траншей на продолжение войны. По закону он имеет право вести боевые действия только два месяца без одобрения конгресса, и этот срок истекает в конце апреля. Ситуация для Трампа действительно сложная. Начинать снова войну — это доламывать свои позиции внутри Америки, а смиряться с условиями Ирана — это признавать свое поражение, что тоже негативно. С одной стороны, переговоры не идут, но пока перемирие не нарушается. Я думаю, что до конца апреля этот переговорный процесс будет продолжаться, — сказал Дудаков.

По мнению политолога, сейчас американцы не способны организовать смену режима в Иране или разблокировать Ормузский пролив. Он не исключил, что перемирие может сорваться и начнется новый этап эскалации. При этом он отметил, что возможности США уже существенно ограничены.

Запасы крылатых ракет JASSM, Tomahawk и противоракет для систем ПВО истощены. Настрой внутри американского общества крайне негативный в отношении этой войны и ее продолжения. В опросах две трети американцев выступают за немедленное перемирие без каких-либо предварительных условий. [Американский лидер Дональд] Трамп в данном случае оказывается между Сциллой и Харибдой. Либо принимать условия Ирана и признавать свое поражение, либо идти на новую эскалацию и таким образом добивать свои позиции внутри США. Рейтинги Трампа и так уже просели в некоторых отдельных опросах до 33%, что крайне низкий показатель для американского президента, — подытожил Дудаков.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры между делегациями США и Ирана, проходившие в столице Пакистана, не привели к достижению договоренностей. По его словам, иранская сторона отказалась принимать условия США.

Софья Якимова
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
