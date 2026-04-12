Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 11:13

Российским военным на передовой привезли куличи и яйца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Военнослужащие материально-технического обеспечения группировки войск «Север» привезли пасхальные куличи и окрашенные яйца на передовые позиции, рассказали в Минобороны РФ. Военные провели молебны и освятили праздничную трапезу.

Без угощений не остались и бойцы группировки «Запад». Для них бойцы МТО организовали доставку освященных подарков с помощью беспилотных летательных аппаратов. Операторы дронов сбрасывали упакованные куличи прямо на позиции.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что вернувшимся из украинского плена военнослужащим передали куличи. По ее словам, с близкими встретятся 160 бойцов. Днем ранее 175 из них вернулись на родину в рамках обмена с Украиной.

Ранее стало известно, что все группировки войск ВС России с 16:00 11 апреля строго придерживались режима прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. В Минобороны РФ подчеркнули, что военные действовали в соответствии с приказом президента Владимира Путина о пасхальном перемирии. Оно будет действовать до конца 12 апреля.

Минобороны РФ
СВО
ВС РФ
куличи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Звездную пару» операторов дронов ВСУ ликвидировали
Правительство утвердило строительство НИЦ судостроения имени Крылова
Чемпион UFC Махачев рассказал о горькой утрате в Италии
Переговоры США и Ирана чуть не закончились мордобоем
Названы неочевидные признаки рака
Трамп после провала в Пакистане намекнул на морскую блокаду
Дженна Ортега раскрыла, кто «защищает» ее в Голливуде
Политолог ответил, продолжатся ли переговоры между США и Ираном
Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России
В Пакистане раскрыли, в какой атмосфере проходили переговоры Ирана и США
Россиян предупредили об уголовной ответственности за лебедей из покрышек
Сальдо раскрыл, за что Запад любит Зеленского
Российским военным на передовой привезли куличи и яйца
Любовь Аксенова рассказала о своем дебюте в новой роли
Сонливость водителей в России будет контролировать ИИ
Россияне стали чаще обращаться к институту омбудсмена
Стало известно, как изменилась обстановка в Ормузе после финала переговоров
Власти Ирана раскрыли, за какой период могут восстановить мощности НПЗ
В российском регионе ввели режим ЧС и начали эвакуировать жителей
Орбан пообещал заставить Украину возобновить подачу нефти по «Дружбе»
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.