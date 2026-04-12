Российским военным на передовой привезли куличи и яйца

Военнослужащие материально-технического обеспечения группировки войск «Север» привезли пасхальные куличи и окрашенные яйца на передовые позиции, рассказали в Минобороны РФ. Военные провели молебны и освятили праздничную трапезу.

Без угощений не остались и бойцы группировки «Запад». Для них бойцы МТО организовали доставку освященных подарков с помощью беспилотных летательных аппаратов. Операторы дронов сбрасывали упакованные куличи прямо на позиции.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что вернувшимся из украинского плена военнослужащим передали куличи. По ее словам, с близкими встретятся 160 бойцов. Днем ранее 175 из них вернулись на родину в рамках обмена с Украиной.

Ранее стало известно, что все группировки войск ВС России с 16:00 11 апреля строго придерживались режима прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. В Минобороны РФ подчеркнули, что военные действовали в соответствии с приказом президента Владимира Путина о пасхальном перемирии. Оно будет действовать до конца 12 апреля.