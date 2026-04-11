Вернувшихся из плена россиян встретили с пасхальными куличами

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала в Telegram-канале, что вернувшимся из украинского плена военнослужащим передали куличи. По ее словам, с близкими встретятся 160 бойцов.

Состоялся очередной обмен военнопленными <…>. Передала ребятам свежеиспеченные куличи, — уточнила Москалькова.

Уполномоченный по правам человека отметила, что в преддверии Светлой Пасхи возвращение бойцов домой приобретает особое значение. Она напомнила, что Воскресение Христово — это праздник победы надежды над отчаянием и жизни над смертью.

Ранее омбудсмен сообщила, что последние семь жителей Курской области, которых удерживают в Сумской области, вернутся в Россию 11 апреля. По ее словам, они направились в сторону Белоруссии.

10 апреля Москалькова заявила, что решение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии стало глубоко гуманным и милосердным шагом. Она добавила, что это позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести. Москалькова также выразила надежду, что украинская сторона последует примеру России.