Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 18:33

Вернувшихся из плена россиян встретили с пасхальными куличами

Москалькова передала вернувшимся из плена военным куличи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала в Telegram-канале, что вернувшимся из украинского плена военнослужащим передали куличи. По ее словам, с близкими встретятся 160 бойцов.

Состоялся очередной обмен военнопленными <…>. Передала ребятам свежеиспеченные куличи, — уточнила Москалькова.

Уполномоченный по правам человека отметила, что в преддверии Светлой Пасхи возвращение бойцов домой приобретает особое значение. Она напомнила, что Воскресение Христово — это праздник победы надежды над отчаянием и жизни над смертью.

Ранее омбудсмен сообщила, что последние семь жителей Курской области, которых удерживают в Сумской области, вернутся в Россию 11 апреля. По ее словам, они направились в сторону Белоруссии.

10 апреля Москалькова заявила, что решение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии стало глубоко гуманным и милосердным шагом. Она добавила, что это позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести. Москалькова также выразила надежду, что украинская сторона последует примеру России.

Власть
Татьяна Москалькова
Украина
военнопленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.