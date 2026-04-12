Армия России продолжила соблюдать пасхальное перемирие

В соответствии с приказом верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16:00 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, — уточнили в ведомстве.

Ранее украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Льгове Курской области после вступления в силу пасхального перемирия. По словам главы региона Александра Хинштейна, пострадали три мирных жителя, включая годовалого ребенка, который получил осколочное ранение.

Пасхальное перемирие, объявленное Владимиром Путиным, действует с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля. Российским войскам предписано прекратить боевые действия, сохраняя готовность к отражению агрессии.