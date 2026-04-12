Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 10:06

Армия России продолжила соблюдать пасхальное перемирие

Минобороны: Россия строго придерживается пасхального перемирия

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Все группировки войск ВС России с 16:00 11 апреля строго придерживались режима прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, рассказали в Минобороны РФ в мессенджере MAX. Отмечается, что военные действовали в соответствии с приказом президента Владимира Путина.

В соответствии с приказом верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16:00 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, — уточнили в ведомстве.

Ранее украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Льгове Курской области после вступления в силу пасхального перемирия. По словам главы региона Александра Хинштейна, пострадали три мирных жителя, включая годовалого ребенка, который получил осколочное ранение.

Пасхальное перемирие, объявленное Владимиром Путиным, действует с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля. Российским войскам предписано прекратить боевые действия, сохраняя готовность к отражению агрессии.

Власть
Минобороны
СВО
ВСУ
Самое популярное
Экономика

Общество

Россия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.