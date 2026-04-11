Хинштейн сообщил, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие в Курской области

Украинские дроны атаковали заправочную станцию во Льгове Курской области во время пасхального перемирия, сообщил глава региона Александр Хинштейн в мессенджере МАХ. По его словам, в результате удара пострадало трое человек.

Сегодня вражеский беспилотник атаковал заправку в городе Льгове. По предварительной информации, пострадали трое человек, среди них — годовалый ребенок. У него осколочное ранение головы. Подлый удар врага произошел после 16 часов, — написал он.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили дронами по Новой Каховке в Херсонской области. Врио главы городского округа Владимир Оганесов сообщил, что ранения получил один мирный житель. По его словам, также было обнаружено три дрона с неразорвавшимися боеприпасами.

До этого сообщалось, что пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, вступило в силу с 16:00 11 апреля и будет действовать до конца 12 апреля. ВС РФ получили указания остановить боевые действия на всех направлениях, но оставаться в готовности пресечь агрессию противника.