Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 18:09

Хинштейн сообщил, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие в Курской области

Александр Хинштейн
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские дроны атаковали заправочную станцию во Льгове Курской области во время пасхального перемирия, сообщил глава региона Александр Хинштейн в мессенджере МАХ. По его словам, в результате удара пострадало трое человек.

Сегодня вражеский беспилотник атаковал заправку в городе Льгове. По предварительной информации, пострадали трое человек, среди них — годовалый ребенок. У него осколочное ранение головы. Подлый удар врага произошел после 16 часов, — написал он.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили дронами по Новой Каховке в Херсонской области. Врио главы городского округа Владимир Оганесов сообщил, что ранения получил один мирный житель. По его словам, также было обнаружено три дрона с неразорвавшимися боеприпасами.

До этого сообщалось, что пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, вступило в силу с 16:00 11 апреля и будет действовать до конца 12 апреля. ВС РФ получили указания остановить боевые действия на всех направлениях, но оставаться в готовности пресечь агрессию противника.

Россия
Александр Хинштейн
Украина
пасхальное перемирие
Курская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.