Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, вступило в силу в 16:00 11 апреля. Россия рассчитывает, что Украина также будет придерживаться режима прекращения огня, но при этом российские военные готовы дать ответ на провокации.

Ранее Путин распорядился остановить боевые действия на период празднования Пасхи. Перемирие продлится до конца суток 12 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Пасха — это святой праздник для народов России и Украины. Перемирие, по его словам, носит гуманитарный характер.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность украинской стороны соблюдать режим прекращения огня в период пасхальных праздников. Заявление прозвучало за несколько часов до вступления в силу перемирия, инициированного российской стороной.

Также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил мнение, что Украина может воспользоваться пасхальным перемирием для организации провокаций. Вооруженные силы России готовы к такому развитию событий, добавил он.