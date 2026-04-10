10 апреля 2026 в 13:34

«Святой праздник для украинцев»: Песков объяснил перемирие на Пасху

Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пасха — это святой праздник для народов России и Украины, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал пасхальное перемирие, которое, по его словам, носит гуманитарный характер, передает РИА Новости.

Светлый праздник Пасхи — это святой праздник для нашей страны, также и для Украины и для украинцев, для украинского народа, — сказал Песков.

До этого президент РФ Владимир Путин распорядился остановить боевые действия на Украине на период празднования Пасхи. Режим тишины вступит в силу с 16:00 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля 2026 года.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала решение Путина о пасхальном перемирии глубоко гуманным и милосердным шагом. По ее словам, это позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что процедура принесения Благодатного огня в Россию в этом году может существенно измениться из-за нестабильной международной обстановки. Священник Игорь Шестаков заявлял, что доставка огня может осуществиться по «ковидному» сценарию.

