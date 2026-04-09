Путин объявил пасхальное перемирие

Президент России Владимир Путин распорядился остановить боевые действия на период празднования Пасхи. Режим тишины вступает в силу с 16:00 11 апреля и продлится до исхода дня 12 апреля 2026 года, сообщили в Кремле.

В Москве выразили надежду, что Киев последует примеру России и также прекратит огонь на этот период. Российский лидер дал четкие указания военнослужащим: соблюдать перемирие, но сохранять полную боевую готовность для немедленного ответа противнику в случае нарушения перемирия со стороны ВСУ.

Министру обороны Российской Федерации А. Р. Белоусову, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — командующему Объединенной группировкой войск (сил) генералу армии В. В. Герасимову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях, — уточняется в сообщении.

В российском военном ведомстве добавили, что за действиями украинской стороны будет вестись непрерывное наблюдение. Украинская сторона пока на данную информацию не ответила.

Ранее помощник лидера РФ Юрий Ушаков допустил, что вывод украинских войск из Донбасса мог бы открыть перспективы для достижения перемирия между Москвой и Киевом. Он считает, что подобное решение президента Украины Владимира Зеленского позволило бы рассмотреть вопрос о прекращении боевых действий.