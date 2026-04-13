Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие закончилось. Режим прекращения огня действовал с 16:00 субботы 11 апреля до ночи на понедельник.

Москва, как сообщал Кремль, ожидала, что Киев последует ее примеру и будет соблюдать режим тишины, но этого не произошло. Российским войскам было поручено быть готовыми пресекать провокации.

По данным Минобороны, за время перемирия украинские военные 1971 раз нарушили режим. ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских войск, нанесли 1329 ударов FPV-дронами, сбросили 375 боеприпасов. В Курской и Белгородской областях пострадали мирные жители, включая ребенка.

Украинские военные трижды атаковали российские позиции из района поселка Покровское в Днепропетровской области, но потерпели неудачу, — сообщили в ведомстве.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание, что Украина не готова к полному прекращению огня и просит продлить перемирие с Россией, чтобы перевооружить ВСУ. Он отметил, что Киев по-прежнему продолжает препятствовать достижению устойчивого мира. Однако, по мнению Слуцкого, «никакие передышки» не позволят Киеву выиграть время.