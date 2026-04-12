Украина не готова к полному прекращению огня и просит продлить перемирие с Россией, чтобы перевооружить ВСУ, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале. Он отметил, что Киев по-прежнему продолжает препятствовать достижению устойчивого мира.

Предложение [президента Украины Владимира] Зеленского продлить перемирие после 12 апреля — не что иное, как циничная демагогия и дешевая попытка завуалировать нежелание <...> договариваться об устойчивом мире, — написал парламентарий.

По словам парламентария, Зеленский при помощи своих инициатив пытается привлечь иностранных спонсоров. Слуцкий добавил, что «никакие передышки» не позволят Киеву выиграть время.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продление пасхального перемирия отрицательно скажется на имидже Зеленского. По словам эксперта, политик заинтересован лишь в продолжении конфликта.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пасхальное перемирие — это гуманитарный жест со стороны президента России Владимира Путина. Он добавил, что военнослужащие продолжают сохранять бдительность из-за высокого риска провокаций со стороны ВСУ.