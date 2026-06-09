В России предложили отменить штраф за отсутствие прав и страховки Слуцкий предложил отменить штраф за отсутствие прав и страховки

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить штрафы за отсутствие у водителя прав, свидетельства о регистрации автомобиля и страхового полиса, если инспектор ГАИ может проверить эти данные через электронные базы, передает РИА Новости. Политик направил соответствующее обращение на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

В документе говорится, что для снижения необоснованной нагрузки на граждан целесообразно исключить административную ответственность по частям 1 и 2 статьи 12.3 КоАП РФ. Речь идет о наказании за отсутствие при себе водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства и страхового полиса.

При этом сотрудник Госавтоинспекции должен иметь возможность подтвердить с помощью информационных систем наличие у водителя всех необходимых документов. Парламентарий подчеркнул, что отсутствие бумаг при себе при условии их реального наличия не создает угрозы безопасности дорожного движения.

В обращении отмечается, что данные о водителе и страховом полисе инспектор ГАИ может проверить по электронным базам. Установленный штраф в размере 500 рублей в таких случаях Слуцкий назвал избыточным и несоразмерным незначительной степени общественной опасности данного деяния.

Ранее председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что депутаты Госдумы намерены обязать сотрудников ГАИ проверять по реестру автомобили со знаком «Инвалид» для борьбы с незаконным использованием этой льготы. Сейчас инспектор не обязан верифицировать право водителя на льготу при наличии таблички под стеклом.