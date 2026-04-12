Песков объяснил, почему Россия инициировала перемирие Песков назвал перемирие гуманитарным жестом со стороны Путина

Пасхальное перемирие — это гуманитарный жест со стороны президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Представитель Кремля добавил, что военнослужащие продолжают сохранять бдительность из-за высокого риска провокаций со стороны ВСУ.

Это гуманитарный жест со стороны верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации. Праздник святой для россиян и для украинцев, для украинского народа тоже это святой праздник, который исполнен особым значением. Украинская сторона последовала примеру Российской Федерации, — пояснил Песков.

Ранее украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Льгове Курской области после вступления в силу пасхального перемирия. По словам главы региона Александра Хинштейна, пострадали три мирных жителя, включая годовалого ребенка, который получил осколочное ранение.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил мнение, что Украина может воспользоваться пасхальным перемирием для организации провокаций. Вооруженные силы России готовы к такому развитию событий, добавил он.