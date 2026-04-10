10 апреля 2026 в 16:15

Слуцкий раскрыл, на что может пойти Киев во время пасхального перемирия

Слуцкий: Украина может попытаться устроить провокации во время перемирия

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Украина может воспользоваться пасхальным перемирием для организации провокаций, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, которые приводит ИС «Вести», Вооруженные силы России готовы к такому развитию событий.

Да, может воспользоваться. И те, кто за ним стоит, разные его инструкторы и те, кто его поддерживает, например, страны Европы, могут воспользоваться. В России, смею вас уверить, принимая такое решение и в прошлом году, и сейчас, все эти вещи прекрасно понимают, — отметил он.

Ранее член комитета по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что Киев получит жесткий ответ в случае срыва пасхального перемирия. Депутат подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский еще ни разу не сдержал обещаний. Колесник также выразил сомнения в возможности продления перемирия.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что мир на Украине может наступить уже сегодня, если Зеленский примет соответствующее решение. По его словам, Россия неоднократно говорила о готовности завершить конфликт, но многое зависит от второй стороны.

