Слуцкий раскрыл, на что может пойти Киев во время пасхального перемирия

Украина может воспользоваться пасхальным перемирием для организации провокаций, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, которые приводит ИС «Вести», Вооруженные силы России готовы к такому развитию событий.
Да, может воспользоваться. И те, кто за ним стоит, разные его инструкторы и те, кто его поддерживает, например, страны Европы, могут воспользоваться. В России, смею вас уверить, принимая такое решение и в прошлом году, и сейчас, все эти вещи прекрасно понимают, — отметил он.
Ранее член комитета по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что Киев получит жесткий ответ в случае срыва пасхального перемирия. Депутат подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский еще ни разу не сдержал обещаний. Колесник также выразил сомнения в возможности продления перемирия.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что мир на Украине может наступить уже сегодня, если Зеленский примет соответствующее решение. По его словам, Россия неоднократно говорила о готовности завершить конфликт, но многое зависит от второй стороны.