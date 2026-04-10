В Госдуме ответили, что произойдет при срыве пасхального перемирия

В Госдуме ответили, что произойдет при срыве пасхального перемирия Депутат Колесник: Киев получит жесткий ответ в случае срыва перемирия

Киев получит жесткий ответ в случае срыва пасхального перемирия, заявил aif.ru депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник. Министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов получили приказ остановить боевые действия.

Если вдруг они попытаются сорвать перемирие, как было в прошлую Пасху, то ответ не заставит себя ждать. Все огневые точки будут подавлены, без вариантов. Тот, кто открыл огонь, будет уничтожен, — заявил Колесник.

Депутат подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский еще ни разу не сдержал обещаний и нарушал договоренности. Он выразил сомнения в возможности продления перемирия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Пасхальное перемирие носит гуманитарный характер, а не военный или политический. Он подчеркнул, что светлый праздник Пасхи является святым праздником как для России, так и для Украины и украинского народа.