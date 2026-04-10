10 апреля 2026 в 13:00

Песков объяснил истинный смысл пасхального перемирия

Песков: объявленное Путиным пасхальное перемирие носит гуманитарный характер

Дмитрий Песков
Пасхальное перемирие носит гуманитарный характер, а не военный или политический, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что светлый праздник Пасхи является святым праздником как для России, так и для Украины и украинского народа, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле видели заявление главы Украины Владимира Зеленского о перемирии. В частности, глава государства обещал, что Киев поддержит его.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинские войска не смогут использовать пасхальное перемирие для получения военных преимуществ. Дипломат отметил, что Москва будет отвечать на любые недружественные действия Киева.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала решение о пасхальном перемирии глубоко гуманным и милосердным шагом. Оно позволит активизировать работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести.

