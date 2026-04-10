10 апреля 2026 в 10:59

Мирошник раскрыл, каких подарков Россия не будет делать Украине

Мирошник: Украина не сможет использовать перемирие для военного преимущества

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Украинские войска не смогут использовать пасхальное перемирие для получения военных преимуществ, заявил ИС «Вести» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Дипломат отметил, что Москва будет отвечать на любые недружественные действия Киева.

Это период, который не позволяет украинской стороне каким-либо образом воспользоваться им для достижения военного преимущества, условно перегруппировки или каких-либо действий, которые могли бы изменить их военное состояние, — сказал он.

Мирошник отметил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в более длительном перемирии, чтобы попытаться изменить расстановку сил на поле боя.

Таких подарков Россия никому делать не будет. Отвечать на любые недружественные действия, безусловно, Россия будет по отношению к Украине, — заключил посол МИД РФ.

До этого Мирошник сообщил, что Москва готова к возобновлению переговоров по Украине и не будет создавать препятствий со своей стороны. По его словам, сроки диалога зависят от того, кого США назначат для участия в переговорах с Ираном.

