«Мы гордимся»: Собянин обратился к москвичам по случаю Дня России Собянин поздравил жителей столицы с Днем России и заявил и важной роли Москвы

Москва с древних времен играет ключевую роль в формировании российской государственности, заявил мэр столицы Сергей Собянин в поздравлении жителей с Днем России, опубликованном в мессенджере МАКС. По его словам, сегодня город остается центром политической, экономической, общественной, культурной и духовной жизни страны. Собянин также отметил весомый вклад Москвы в защиту суверенитета и развитие России.

Этот праздник объединяет всех граждан нашей великой страны. Мы гордимся ее многовековой историей, современными достижениями. И твердо верим в успешное преодоление любых испытаний, — заявил градоначальник.

День России — государственный праздник и нерабочий день для всей страны. До 2002 года он носил название «День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР», которую подписали в 1990 году. Праздник отмечается 12 июня начиная с 1992 года.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев направил российскому коллеге Владимиру Путину поздравительное письмо по случаю Дня России. В послании он поздравил не только лидера РФ, но и всех граждан страны. Алиев особо подчеркнул, что двусторонние отношения уходят корнями в многовековые традиции дружбы и добрососедства.