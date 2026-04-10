Песков заявил, что мир между Россией и Украиной может наступить сегодня

Мир на Украине может наступить уже сегодня, если глава государства Владимир Зеленский примет решение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия неоднократно говорила о готовности завершить конфликт, но многое зависит от второй стороны.

Этот мир может наступить сегодня, если Зеленский примет соответствующие решение. Об этом говорилось неоднократно, ― отметил он.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала решение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии глубоко гуманным и милосердным шагом. По ее словам, это позволит усилить работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что переговоры по Украине будут продолжены, когда все три стороны выразят готовность к этому. По его словам, Россия не выходила из переговорного формата.

Также Песков уточнил, что пасхальное перемирие носит гуманитарный характер, а не военный или политический. Он добавил, что Пасха — это святой праздник для нашей страны и Украины.