Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 13:02

Песков заявил, что мир между Россией и Украиной может наступить сегодня

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мир на Украине может наступить уже сегодня, если глава государства Владимир Зеленский примет решение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия неоднократно говорила о готовности завершить конфликт, но многое зависит от второй стороны.

Этот мир может наступить сегодня, если Зеленский примет соответствующие решение. Об этом говорилось неоднократно, ― отметил он.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала решение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии глубоко гуманным и милосердным шагом. По ее словам, это позволит усилить работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что переговоры по Украине будут продолжены, когда все три стороны выразят готовность к этому. По его словам, Россия не выходила из переговорного формата.

Также Песков уточнил, что пасхальное перемирие носит гуманитарный характер, а не военный или политический. Он добавил, что Пасха — это святой праздник для нашей страны и Украины.

Власть
Кремль
Владимир Зеленский
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.