10 апреля 2026 в 11:08

В МИД России раскрыли условия возобновления переговоров по Украине

Мирошник: для возобновления переговоров по Украине нужна готовность всех сторон

Переговоры по Украине будут продолжены, когда все три стороны выразят готовность к этому, заявил в эфире «Вестей» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, Россия не выходила из переговорного формата.

Нынешний режим прекращения огня вряд ли серьезно повлияет на эту ситуацию. Это гуманный жест, он традиционный для России и подчеркивает стремление России к политико-дипломатическому пути урегулирования. Россия не выходила из переговорного формата, поэтому здесь речь идет о том, когда три стороны будут готовы, тогда будет назначена дата необходимой встречи, — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не согласовывала заранее с другими участниками переговоров по Украине решение о пасхальном перемирии 11–12 апреля. Он также подтвердил, что прекращение огня не связано с возобновлением переговорного процесса.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что Россия не будет продлевать режим прекращения огня с Украиной после завершения пасхальных праздников. По его словам, Киев не способен соблюдать договоренности, а западные кураторы украинского руководства не заинтересованы в установлении мира.

Сальдо назвал Алешки «пятном на глазу» для Украины
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Брянщину ракетами «Нептун»
Психолог ответила, как преодолеть страх вождения после ДТП
Сбежавшего из СИЗО россиянина задержали спустя 28 лет
«Одноклассники» выяснили, как россияне готовятся к Пасхе
«Будет очень сложно»: Зеленский о ближайшем будущем Украины
В Госдуме рассказали, до какого числа допустима оплата ЖКУ за апрель
Названа причина разделения туристической группы на Камчатке
Путин назначил послом России в Непале Алексея Суровцева
Стало известно, когда новый роман Пелевина поступит в продажу
Продажи машин бренда Haima завершились в России
«Еще тысячу тел»: на Западе пришли в ужас от действий Зеленского
Сотрудника мэрии Мариуполя задержали за госизмену
Врач объяснил, от чего зависит степень вреда алкоголя для здоровья
Невеста попала в ДТП накануне свадьбы и узнала о раке четвертой стадии
«Даже запах оттуда могильный»: Куклачев поставил мрачный диагноз Европе
Магнитные бури сегодня, 10 апреля: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Сбежавшие из поезда в Чувашии заключенные пойманы
Психолог объяснила, как помочь школьнику найти мотивацию
Уровень воды в реке Ишим стремительно идет к критической отметке
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
