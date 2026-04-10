В МИД России раскрыли условия возобновления переговоров по Украине Мирошник: для возобновления переговоров по Украине нужна готовность всех сторон

Переговоры по Украине будут продолжены, когда все три стороны выразят готовность к этому, заявил в эфире «Вестей» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, Россия не выходила из переговорного формата.

Нынешний режим прекращения огня вряд ли серьезно повлияет на эту ситуацию. Это гуманный жест, он традиционный для России и подчеркивает стремление России к политико-дипломатическому пути урегулирования. Россия не выходила из переговорного формата, поэтому здесь речь идет о том, когда три стороны будут готовы, тогда будет назначена дата необходимой встречи, — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не согласовывала заранее с другими участниками переговоров по Украине решение о пасхальном перемирии 11–12 апреля. Он также подтвердил, что прекращение огня не связано с возобновлением переговорного процесса.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что Россия не будет продлевать режим прекращения огня с Украиной после завершения пасхальных праздников. По его словам, Киев не способен соблюдать договоренности, а западные кураторы украинского руководства не заинтересованы в установлении мира.