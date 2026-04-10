10 апреля 2026 в 02:08

Песков рассказал, как было принято решение о пасхальном перемирии

Песков: пасхальное перемирие не согласовывалось заранее с США и Украиной

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия не согласовывала заранее с другими участниками переговоров по Украине решение о пасхальном перемирии 11–12 апреля, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, объявление режима прекращения огня не обсуждалось ни с американской стороной, выступающей посредником, ни с Киевом.

Нет, — коротко ответил он на вопрос, увязывается ли перемирие с возобновлением переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение российского коллеги Владимира Путина ввести пасхальное перемирие в зоне боевых действий. Политик отметил, что Киев готов действовать зеркально и также прекратить огонь на время праздника.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
