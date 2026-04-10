Зеленский дал ответ на объявленное Путиным пасхальное перемирие Зеленский заявил о зеркальных шагах в ответ на пасхальное перемирие Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение российского коллеги Владимира Путина ввести пасхальное перемирие в зоне боевых действий. В своих социальных сетях политик заявил, что Киев готов действовать зеркально и также прекратить огонь на время праздника.

Мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз, — выступил с заверениями Зеленский.

Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Российским войскам дано указание остановить боевые действия на всех направлениях, но сохранять готовность пресекать возможную агрессию со стороны противника. В 2025 году Россия уже объявляла трехдневное пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции.

Ранее Зеленский выразил надежду на возможную встречу с Путиным на Ближнем Востоке, в Европе или США. Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что эти слова останутся лишь его «голубыми мечтами». Сенатор подчеркнул, что Зеленский нелегитимен, поэтому российскому президенту не о чем с ним говорить.