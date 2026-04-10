Зеленский дал ответ на объявленное Путиным пасхальное перемирие

Зеленский заявил о зеркальных шагах в ответ на пасхальное перемирие Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение российского коллеги Владимира Путина ввести пасхальное перемирие в зоне боевых действий. В своих социальных сетях политик заявил, что Киев готов действовать зеркально и также прекратить огонь на время праздника.

Мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз, — выступил с заверениями Зеленский.

Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Российским войскам дано указание остановить боевые действия на всех направлениях, но сохранять готовность пресекать возможную агрессию со стороны противника. В 2025 году Россия уже объявляла трехдневное пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции.

Ранее Зеленский выразил надежду на возможную встречу с Путиным на Ближнем Востоке, в Европе или США. Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что эти слова останутся лишь его «голубыми мечтами». Сенатор подчеркнул, что Зеленский нелегитимен, поэтому российскому президенту не о чем с ним говорить.

Вертят Макроном и мировыми политиками? Заговор масонов во Франции раскрыт
Группе из семи туристов сулит смертельная опасность на Камчатке
Зеленский дал ответ на объявленное Путиным пасхальное перемирие
В Польше вновь предприняли спорные действия против российского Ил-20
«Ты чуть ли не монгол»: Лукашенко отправил Орду на работу в Улан-Батор
Москва, которую потеряла Пугачева: Алла продает последнюю элитную квартиру
Женщина получила ранения при атаке ВСУ на Брянскую область
«За пролитую кровь мучеников»: Иран заявил о репарациях от США и Израиля
Удар ВСУ оставил без света часть Запорожской области
«Театральные представления»: Венгрия высмеяла визит Зеленского в Закарпатье
Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной: сроки, что известно
Подросток и еще три белгородца попали в больницу после атак ВСУ
Всё подешевеет? Магазины завалят российскими товарами: что будет с ценами
В ЦБ озвучили, почему россияне сняли рекордное количество наличных в марте
Дмитриев направился в США для решения важного вопроса
Трамп обратился к Нетаньяху с неожиданной просьбой
Путин объявил пасхальное перемирие
Родион Газманов процитировал Пригожина, рассуждая о таланте
«Были озадачены»: бывшая соратница Зеленского раскрыла его сущность
«Оба романтики»: Газманов-младший о сходстве и различии с отцом
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

