09 апреля 2026 в 14:21

«Голубые мечты»: сенатор ответил Зеленскому на слова о встрече с Путиным

Джабаров назвал слова Зеленского о встрече с Путиным голубыми мечтами

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной встрече с главой России Владимиром Путиным на Ближнем Востоке, в Европе или США останутся лишь его «голубыми мечтами», заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru». Сенатор подчеркнул, что Зеленский нелегитимен, поэтому российскому президенту не о чем с ним говорить.

Это такие голубые мечты господина Зеленского. Во-первых, он нелегитимен. Давайте начнем с этого. Что с ним встречаться? С ним может встретиться любой гражданин России, но не сам президент, — сказал Джабаров.

Парламентарий добавил, что непонятно, о чем вообще вести переговоры, поскольку украинский лидер отвергает все предложения. По словам сенатора, Зеленский говорит лишь о временном перемирии, которое нужно Киеву, чтобы перевести дух и пополнить запасы вооружений. Джабаров призвал относиться к высказываниям украинского президента спокойно и не воспринимать их всерьез.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспективы встречи президентов России и Украины остаются неясными. Он усомнился в необходимости проведения беседы на высшем уровне, выразив недоумение по поводу того, как Киев видит такой диалог в условиях своей нынешней позиции.

