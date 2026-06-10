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10 июня 2026 в 17:37

Россиян предупредили о вероятном ослаблении рубля

Экономист Фрумина: укрепление рубля сменится падением уже осенью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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После периода укрепления российский рубль может ожидать заметное ослабление уже этой осенью, заявила NEWS.ru заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. По ее словам, снижение курса национальной валюты вероятно во втором полугодии на фоне смягчения денежно-кредитной политики и восстановления импорта.

Полагаю, что ослабление рубля произойдет во втором полугодии, по мере снижения ставки и оживления импорта, — сказала Фрумина.

Эксперт отметила двойственный характер ситуации для российской экономики. С одной стороны, крепкий рубль сдерживает развитие собственного производства за счет удешевления импорта и негативно влияет на бюджет, снижая рублевые нефтегазовые доходы, пояснила она. С другой стороны, сильная национальная валюта помогает Банку России бороться с инфляцией и уменьшает инфляционные ожидания, добавила экономист.

Поэтому речь, по сути, не про «хорошо или плохо», а про приоритеты, — заключила Фрумина.

Ранее департамент исследований и прогнозирования Банка России опубликовал бюллетень «О чем говорят тренды». В докладе сказано, что затягивание конфликта в Иране может нивелировать дезинфляционный эффект от укрепления рубля.

Экономика
Россия
рубль
валюта
импорт
ослабление
Екатерина Свинова
Е. Свинова
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