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09 июня 2026 в 21:25

Стало известно, как война в Иране может повлиять на рубль

ЦБ: затягивание конфликта в Иране может нивелировать эффект от укрепления рубля

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Затягивание конфликта в Иране может нивелировать дезинфляционный эффект от укрепления рубля, говорится в опубликованном бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленным департаментом исследований и прогнозирования Банка России. Укрепление валюты на фоне высоких цен на экспортные товары сдерживающе повлияло на динамику цен.

Потенциальное затягивание конфликта на Ближнем Востоке, которое вылилось в ограничение судоходства через Ормузский пролив, может нивелировать дезинфляционный эффект от уже произошедшего укрепления рубля за счет ускорения роста импортных цен и издержек на логистику, — отмечается в документе.

Выводы и рекомендации могут не совпадать с официальной позицией Центробанка.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что судоходство через Ормузский пролив возобновится только после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По словам американского лидера, данный пункт входит в число ключевых положений готовящегося соглашения. Он добавил, что корабли-тральщики США уже дислоцируются в районе пролива.

До этого главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач отметил, что хаос на Ближнем Востоке — не безумие, а продуманная операция Вашингтона по восстановлению контроля над нефтью. По его мнению, США уже де-факто управляют венесуэльским черным золотом и пытаются повторить сценарий 1940–1950-х на Ближнем Востоке.

Экономика
Иран
Центробанк
рубль
Ормузский пролив
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