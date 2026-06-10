«Должны услышать»: депутат о приеме европейских послов в российском МИД

Прием европейских послов из Великобритании, Германии и Франции в Министерстве иностранных дел России — это важное событие, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Однако, по его словам, пока неясно, будут дипломаты снова выдвигать абсурдные требования или же пойдут навстречу Москве.

Мое мнение, что такие встречи [как визит европейцев в МИД России] важны. Мы должны еще раз услышать их точки зрения по ряду позиций. Насколько они могут быть откровенными, надо смотреть. Будут они снова выдвигать свои абсурдные, однобокие требования или все-таки попытаются действительно пойти на компромиссы. Мы еще раз будем излагать свои позиции, они пусть излагают свои. В любом случае, чем больше будет таких контактов, тем лучше, — сказал Чепа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал встречу с послами Великобритании, Германии и Франции, которая пройдет в МИД РФ. По словам главы ведомства, европейских дипломатов внимательно выслушают.