В ГД услышали просьбы малого и среднего бизнеса о налоговых послаблениях

Сохранение порога налога на добавленную стоимость на уровне 20 млн рублей до 2029 года защитит малый бизнес, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента после выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

После позиции президента РФ на ПМЭФ в Госдуму внесен проект о сохранении порога НДС для бизнеса на упрощенной системе на уровне 20 млн рублей до 2029 года. Смысл простой и очень практический. Порог, который должен был снижаться до 15 млн рублей, а затем до 10 млн рублей, предлагают оставить на нынешнем уровне еще на несколько лет. Такое решение выглядит как защита тех, кто работает в реальной экономике каждый день. Это парикмахерская у дома, небольшая пекарня, сервисная мастерская, частный образовательный центр, локальное производство, магазин с несколькими сотрудниками. Государство поддерживает не абстрактную статистику, а конкретные дела, за которыми стоят семьи, сотрудники и клиенты, — пояснил Говырин.

Он отметил, что небольшие компании зачастую существуют без серьезного запаса финансовой прочности, а также не имеют штата юристов или налоговых консультантов. По мнению депутата, если на такой бизнес возлагают дополнительные обязанности по начислению и уплате НДС, нагрузка возрастает сразу в нескольких сферах деятельности.

Малый бизнес часто живет без большого запаса прочности. У него нет огромного юридического отдела, финансового департамента и отдельной команды налоговых консультантов. Владелец сам считает аренду, зарплаты, закупки, рекламу, ремонт, кассу и налоги. Когда на такой бизнес ложится новая обязанность по НДС, нагрузка появляется сразу в нескольких местах. Нужно вести иной учет, сдавать декларации, работать со счетами-фактурами, учитывать входящий налог, пересматривать договоры. Для крупной компании — это рабочий процесс, для маленькой фирмы — это месяцы нервов и прямые расходы, — заключил Говырин.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что более 360 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость в 2027–2028 годах. По его словам, порог выручки для уплаты НДС зафиксируют на уровне 20 млн рублей.