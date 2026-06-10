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10 июня 2026 в 16:13

Путин назвал важный маркер правильности избранного Россией пути

Путин: Россия все делает правильно, если в ЕС раздражены видом счастливых детей

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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РФ все делает правильно, если деятелей Евросоюза, которые озабочены защитой сексуальных меньшинств (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), раздражает вид счастливых российских детей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о восстановлении инвестиционной активности. Он подчеркнул, что в российские детские центры едут дети из-за границы.

В наши детские центры, между тем, с удовольствием приезжают ребята из всех субъектов федерации, из зарубежных стран, и немало у нас детей приезжает из-за границы, проводят в них время интересно и ярко, с большой пользой для своего развития. Если европейские деятели озабочены гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно, правильные ценности продвигаем, — отметил Путин.

Ранее глава государства заявлял, что санкции Евросоюза в отношении российских детских центров являются ни чем иным, как чушью. По его словам, рестрикции Евросоюза стали настоящим позором для их собственных авторов. Президент также призвал защитить детские центры и лагеря в период летних каникул. Он назвал обеспечение безопасности детей многоплановой работой, на все аспекты которой требуется обращать особое внимание.

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