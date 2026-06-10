Жуков ответил, кто вдохновлял его в подростковом возрасте Певец Жуков признался, что его вдохновлял ван Дамм

Певец и лидер группы «Руки вверх!» Сергея Жуков рассказал, что в подростковом возрасте его особенно вдохновляли голливудские актеры. В беседе с Общественной Службой Новостей артист отметил, что больше всего ему нравились Жан-Клод ван Дамм, Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер. Среди музыкантов Жуков выделил Стиви Уадера и Элтона Джона. Кроме того, певец признался, что испытывает особую симпатию к творчеству группы «Кино» и Виктору Цою.

Меня больше вдохновляли актеры. Например, Ван Дамм, Сталлоне, Шварценеггер. Я больше фанател именно по актерам; среди музыкантов мне нравились Стиви Уандер, Элтон Джон, и так можно продолжить ряд, — поделился Жуков.

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