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09 июля 2026 в 21:26

«Папа договорился»: Жуков рассказал о травле дочери в школе

Певец Жуков рассказал, что его дочь Нику перевели на домашнее обучение

Сергей Жуков Сергей Жуков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что его дочь Нику перевели на домашнюю форму обучения из-за травли в школе. В интервью изданию «Москва 24» исполнитель рассказал, что семья пошла на этот шаг, чтобы оградить девочку от постоянного стресса. По его словам, Ника сталкивалась с обвинениями в том, что успехами она обязана знаменитому отцу.

Играет дочь в театре, и ей говорят: «Понятно, это папа договорился». Но большое кино — это огромная команда людей, — отметил Жуков.

Певец отметил, что не стал бы обращаться к режиссеру с просьбой взять его дочь на главную роль. Он добавил, что создатели фильма ответили бы отказом, если бы актриса оказалась недостаточно талантливой.

Ранее Сергей Жуков заявил, что его песни остаются популярными у молодежи, потому что новое поколение романтизирует эпоху 90-х. Он отметил, что всегда рад новым поклонникам.

До этого промоутер Владимир Зубицкий заявил, что солист и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, рэпер Баста, Дима Билан и Егор Крид являются одними из самых стадионных артистов в 2026 году. По его словам, певица Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» в этом году не смогли собрать «Лужники».

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