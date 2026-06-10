Россиянин предстанет перед судом за смертельное ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге 57-летний водитель Ford предстанет перед судом за смертельное ДТП, в результате которого погибло два человека, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Авария произошла на 67-м километре дороги «Нарва» на Таллинском шоссе в момент, когда фигурант дела выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. В результате лобового столкновения водитель и пассажирка иномарки погибли на месте.

Как выяснилось, задержанного владельца Ford только за 2026 год 37 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее легковые автомобили Kia Rio и Ford Focus столкнулись около села Мазунино в Удмуртии — в результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей в возрасте восьми и двух лет. Предварительно установлено, что 42-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и врезался в Kia Rio под управлением 39-летней женщины.