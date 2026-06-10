Пенсионерка умерла от редкого вируса после укуса комара 78-летняя туристка умерла от энцефалита после укуса комара в Австралии

78-летняя жительница Перта умерла от редкого вируса энцефалита долины Мюррей, которым заразилась во время поездки на север Западной Австралии, сообщает издание PerthNow. Женщина подхватила инфекцию, передаваемую комарами, в регионе Западный Кимберли, и скончалась 7 июня.

Сезон дождей на севере Западной Австралии, а также период сразу после него являются временем наибольшего риска активности вирусов, передаваемых комарами. Мы призываем жителей и гостей Пилбары и Кимберли проявлять особую осторожность и избегать укусов насекомых в этот период, который может продлиться до июля. В настоящее время вакцины от этого заболевания не существует, и единственный способ предотвратить заражение — избегать укусов комаров, — отметил ведущий научный сотрудник Министерства здравоохранения Западной Австралии доктор Эндрю Джардин.

Вирус энцефалита долины Мюррей является редким, но потенциально смертельным заболеванием. К ранним симптомам инфекции относятся сильная головная боль, спутанность речи, лихорадка, сонливость, ригидность затылочных мышц, тошнота и головокружение. В тяжелых случаях у пациентов могут наблюдаться судороги, кома, необратимое повреждение головного мозга или летальный исход.

Случай стал первым в Западной Австралии в этом году. На фоне выявления активности вируса департамент здравоохранения выпустил предупреждение для регионов Кимберли и Пилбара, отметив, что в 2024 и 2025 годах также фиксировались случаи заражения.

Ранее сообщалось, что в Бурятии туристы столкнулись с нашествием огромного роя комаров на озере Щучье. Энтомологи связали аномальную активность насекомых с холодной и снежной зимой, которая создала идеальные условия для их размножения во временных водоемах.

До этого энтомолог Роман Хряпин рекомендовал использовать чеснок в качестве натурального средства от укусов комаров. По его словам, раздавленный чеснок отпугивает насекомых на полтора-два часа, однако его едкий сок может вызвать раздражение и покраснение кожи.